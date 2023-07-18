Россия минувшей атаковала ракетами зерновые порты Украины

Обстрел ракетами и «шахедами» портовых городов юга Украины, а именно Одессы и Николаева, в ночь на вторник, является еще одним признаком того, что Россия пытается поставить под угрозу продовольствие стран, которые зависят от украинского экспорта, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Ночная атака россиян на Одессу и Николаев с использованием ракет и шахидов - это еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизни 400 млн человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта», - заявил Ермак.

По его словам, мир должен понимать, что цель РФ - это голод и убийство людей: «Им нужны волны беженцев. Этим они хотят ослабить Запад».

В ночь на 18 июля враг запустил с южного направления 36 "шахедов" и 6 крылатых ракет "Калибр". Пуски "Калибров" осуществлялись предположительно с российского фрегата "Адмирал Эссен", "Шахеды" - из района полигона Чауда (Крым).

Воздушные силы уничтожили все крылатые ракеты, а также 31 вражеский дрон и еще 1 - разведывательный. Большую часть БПЛА сбили в Одесской и Николаевской областях, остальные уничтожены в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.