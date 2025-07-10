В ЕАЭС отмену роуминга перенесли на 1 января 2028 года

Комфортные тарифы на роуминг в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) планируют запустить с 1 января 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии ЕЭК).

«8 июля 2025 года на заседании Совета Евразийской экономической комиссии утвержден новый срок реализации плана по внедрению справедливых тарифов в роуминге – IV квартал 2027 года. До этого в комиссии рассчитывают принять все необходимые решения и отменить роуминг с 1 января 2028 года», – информирует пресс-служба.

Утверждается, что инициатива по отмене роуминга (внедрению справедливых тарифов на услуги связи в роуминге) поддерживается всеми странами Евразийского экономического союза.

Ранее планировалось внедрить комфортные тарифы на роуминг в ЕАЭС в 2025 году.

«Но в связи с необходимостью дополнительной проработки вопроса нивелирования финансовых потерь операторов сотовой связи, а также для предотвращения мошеннического (фродового) трафика и настройки биллинговых систем стороны перенесли срок отмены. Это позволит Евразийской экономической комиссии совместно с государствами-членами дополнительно проанализировать уровни ставок международного интерконнекта, межоператорские роуминговые тарифы и выработать оптимальный вариант тарифа, учитывающий интересы как абонентов, так и операторов связи», – разъяснили в ЕЭК.