Путин грозит ответным применением кассетных боеприпасов

Россия оставляет за собой право на зеркальный ответ в случае применения против нее кассетных боеприпасов, у Москвы достаточно такого арсенала, заявил Путин.

"Хочу сказать, что в России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали", - сказал Путин в эфире российского ТВ.

"Но, конечно, если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - добавил он.

При этом Путин утверждает, что "делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще".

"Напомню, что украинская армия тратит за сутки боевых действий до 5-6 тысяч, скажем, снарядов 155-го калибра, а США производят 15 тысяч в месяц, у них не хватает и в Европе уже не хватает. Но не нашли ничего лучшего, как предложить использование кассетных боеприпасов", - добавил Путин.