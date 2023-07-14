Пентагон: Наемники «Вагнера» не задействованы в войне в Украине

Наемники частной военной компании "Вагнер" на текущий момент не участвуют в военных операциях в Украине, заявил представитель Пентагона.

«На данном этапе мы не видим, чтобы силы ЧВК „Вагнер“ принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине», — заявил официальный представитель Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

В среду Министерство обороны России заявило, что ЧВК «Вагнер» завершила передачу техники и вооружения российской армии, в том числе более 2,5 тыс. тонн боеприпасов и 20 тыс. единиц стрелкового вооружения.