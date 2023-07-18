Украина выиграла у России в ЕСПЧ в деле по иску Москвы

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в полном объеме отклонил все претензии России к Украине по жалобе, поданной правительством России 22 июля 2021 года по 10 группам обвинений.

"В сегодняшнем решении ЕСПЧ единогласно решил отклонить жалобу", – говорится в заявлении Суда.

В решении отмечается, что Россия проигнорировала ряд запросов от суда и не участвовала в процессе с тех пор, как прекратила членство в Совете Европы.

Россия в апреле 2022 года представила для поддержки своей заявки более 2000 пакетов документов, но после этого прекратила общаться со Страсбургом и, в частности, в мае проигнорировала просьбу суда предоставить перевод документов, а также не ответила на письмо, направленное в ноябре, с вопросом о том, заинтересована ли Россия еще в продолжении рассмотрения ее заявки. Учитывая постоянное отсутствие ответов, Суд решил, что "власти России больше не заинтересованы продолжать рассмотрение заявки".

Впрочем, Суд отдельно подчеркнул, что жалоба РФ на Украину по всем признакам была необоснованной.

Суд "не нашел оснований, связанных с соблюдением прав человека, как определено Конвенцией и ее протоколами, которые бы требовали в любом случае продолжать рассмотрение дела", отметили в ЕСПЧ, добавив, что российская жалоба в значительной степени дублирует 8,5 тысяч поданных ранее, индивидуальных жалоб. Значительная часть этих жалоб, по данным журналистских расследований, была "процессуальным спамом", который генерировался адвокатами, связанными с оккупационными властями.

Летом 2021 года Россия подала в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, обвиняя Украину в гибели мирных жителей в 2014 году, катастрофе MH17, обстреле российских территорий, дискриминации русскоязычного населения.

РФ просила применить "39-е правило" относительно подачи воды в Крым, обязав Украину возобновить водоснабжение. Однако ЕСПЧ отказал во временных мерах.