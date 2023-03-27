Минобр Беларуси уточнил новые правила сдачи экзаменов для девятиклассников

Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов в нынешнем году пройдут с 1 по 9 июня и школьникам предстоит сдать четыре испытания, сообщает Министерство образования.

По русскому и белорусскому языкам учащиеся напишут изложение, а не диктант, как это было ранее. По математике изменений нет – стандартная контрольная работа. Вновь возвращается экзамен по истории Беларуси.

«Выпускные испытания по письменным предметам пройдут 1, 5 и 7 июня. Тексты и задания объявят по телевизору и радио, а также разместят на сайте Министерства образования. Что же касается истории Беларуси, день сдачи будет выбирать администрация школы или гимназии. Учитывая, что период для проведения испытаний установлен с 1 по 9 июня, а экзамены не могут проводиться два дня подряд, скорее всего, определят даты 3 июня и 9 июня», - уточнила представитель ведомства Ирина Каржова.