В Беларуси будут два вида прав категории «B»

Поправки в закон "О дорожном движении" предусматривают два вида прав на управление легковым автомобилем, следует из опубликованного законопроекта на сайте нацправового портала.

Согласно поправкам, в случае сдачи экзамена на категорию "В" на автомобиле с автоматической коробкой передач будут выдаваться права с пометкой "только на автоматической трансмиссии", что, по сути, запрещает владельцу таких прав управление автомобиля с механической передач.

При условии сдачи экзамена на авто с механической коробкой передач будут выдаваться права, которые позволят управлять легковым автомобилем как с механической, так и с автоматической трансмиссией.

Поправки в закон также лишат Минсельхозпрод полномочий на выдачу прав трактористам и водителям самоходных машин.