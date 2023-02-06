Продажи авто в Беларуси в январе 23 года просели на 46%

В январе 2023 года автомобильный рынок Беларуси продолжил падение: продажи в январе составили 756 легковых автомобилей, что на 46% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация.

В январе 2023 года было продано 543 автомобиля Geely, на втором месте расположилась LADA, на третьем — JAC.

«С долей 72% по-прежнему доминирует марка Geely отечественного производства. Марочное предложение на рынке сократилось до 11 брендов, модельное составляет всего 34 позиции, что в 4 раза меньше показателя годичной давности. При этом 14 из 34 моделей представлены китайскими марками, а совокупная доля проданных в январе китайских легковых автомобилей составила 78%», - говорится в сообщении БАА.

«Основным конкурентом для рынка производимых в стране и ввозимых официальными дилерами легковых автомобилей по-прежнему является «неорганизованный» рынок ввоза автомобилей физическими лицами с использованием законодательных льгот. Этот ввоз препятствует и приходу на дилерский рынок новых китайских, иранских и иных автопроизводителей в силу отсутствия благоприятной конкурентной среды», - утверждают в БАА.