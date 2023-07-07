Продажи новых авто в Беларуси за 6 месяцев 2023 года упали на 23,5%

За первые 6 месяцев 2023 года продажи новых легковых автомобилей членами Автомобильной ассоциации "БАА" составили 8046 автомобилей и снизились на 23,5% к уровню аналогичного периода 2022 года.

В июне 2023 года был продан 2051 автомобиль, что на 402 авто или 24,3% больше по сравнению с маем. При этом доля в объёмах продаж бренда Geely остаётся на уровне 79% на протяжении второго квартала.

«В последние месяцы этого года наблюдается положительная тенденция в количестве предлагаемых моделей и марок на рынке Беларуси. Если в конце осени 2022 года количество продаваемых моделей было менее 30, то в настоящий момент превышает 40 (для сравнения - в июне 2022 года их было 60)», - говорится в комментарии БАА.