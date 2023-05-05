Продажи авто в Беларуси в апреле 2023 года показали 86% рост благодаря низкой базе

В апреле 2023 года продажи новых легковых автомобилей в Беларуси составили 1661 штуку и выросли на 459 авто или 38,19% по сравнению с мартом, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация.

В годовом выражении, к апрелю 2022 года, продажи в апреле 2023 года выросли на 86,22% или на 769 авто. Однако следует отметить, что такой рост стал возможным только благодаря низкой базе: в апреле 2022 года продажи новых легковых авто сократились на 76% по сравнению с мартом 2022 года, а к марту 2021 упали на 82%.

За 4 месяца 2023 года продажи новых авто составили 4564 авто и сократились на 5415 авто или 54,27% к январю-апрелю 2022 года.

Лидером продаж по итогам 4-х месяцев остается Geely — 3218 автомобилей, второе место с существенно более низким показателем в 371 автомобиль заняла LADA, на третьем месте AUDI — 257 проданных автомобилей.

«Стоит отметить активное появление других, ранее не представленных на белорусском рынке, китайских марок, например, EXEED, FAW, Skywell, которые приходят на смену европейским брендам и позволяют поддерживать на автомобильном рынке уровень предложения для потенциальных покупателей», - говорится в сообщении БАА