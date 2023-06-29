Белорусская сборка китайской «Geely» официально стала чиновничьим автомобилем

Лукашенко обязал госорганы и организации закупать собранные на совместном белорусско-китайском предприятии "Белджи" автомобили в качестве служебного и специального легкового транспорта.

«… государственными юридическими лицами, хозяйственными обществами, банками, сельскохозяйственными организациями, а также унитарными предприятиями, учредителями которых выступают организации с долей государства более 50%, для использования в качестве служебных и специальных легковых автомобилей, не требующих дооснащения путем монтажа специальным технологическим оборудованием, осуществляется закупка легковых автомобилей отечественного производителя у совместного закрытого акционерного общества «БЕЛДЖИ», - говорится в указе №191 от 26 июня 2023 года.

Закупка служебных и специальных легковых автомобилей иностранного производства разрешена Службе безопасности Лукашенко, госорганам системы обеспечения национальной безопасности, органам финансовых расследований Госконтроля, Государственной фельдъегерской службе при Минсвязи, учреждению «Белтрансспецавто» управления делами президента, сельхозорганизациям, лесхозам, а также с разрешения Лукашенко.

При этом стоимость закупаемого автомобиля для руководителей госорганов не может превышать 3430 базовых величин, для заместителей руководителей - 2200 тыс. БВ, руководителей поселковых и сельских исполнительных комитетов - 1465 БВ.

Документ также определяет условия, при выполнении которых юридическое лицо получает право на приобретение легкового служебного/специального автомобиля – отсутствие в течение последних трех календарных месяцев просроченной задолженности по выплате заработной платы, платежам за потребленные энергоресурсы, обязательным платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, кредитам под гарантии государства или местных органов.

Закупка авто для замены имеющихся служебных и специальных легковых автомобилей осуществляется после начисления на подлежащее замене транспортное средство амортизации в размере 100 процентов и принятия решения об отсутствии возможности его дальнейшего использования, экономической нецелесообразности ремонта.

Для бюджетных организаций лимит пробега служебных и специальных легковых автомобилей должен превышать более 1,7 тыс. километров в месяц на один автомобиль (предусмотрены исключения для ряда организаций).

Указ вступает в силу через 3 месяца.