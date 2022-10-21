Последнее обновление: 21.10.2022 13:53

МВД РБ: На свободу по амнистии выйдут около 4,5 тыс.

Анонсированная в Беларуси амнистия затронет 8,5 тыс. человек, но на свободу выйдут около 4,5 тыс., сообщил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич в парламенте.

"Согласно предварительным расчетам, при реализации проекта закона предполагается освободить около 4,5 тыс. осужденных, в том числе из мест лишения свободы - 1600, из них 10 несовершеннолетних, из исправительных учреждений открытого типа - 500, из уголовно-исполнительных инспекций - 2,5 тыс., а также сократить срок на один год практически 4 тыс. осужденных. Всего амнистия коснется 8,5 тыс. человек", - перечислил замминистра.

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