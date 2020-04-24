По амнистии в связи с 75-летием Победы на свободу выйдут около 2 тыс. человек

В результате амнистии в связи с 75-летием Победы во Второй мировой войне из мест лишения свободы могут быть освобождены около 2 тыс. человек, следует из проекта закона, который администрация президента внесет на рассмотрение парламента.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на замглавы администрации Ольгу Чуприс.

По ее словам, проекта закона учитывает озвученные Лукашенко требования - жесткое отношение к коррупционерам, взвешенный подход при амнистии или помиловании осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.