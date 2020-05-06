Парламент Беларуси одобрил закон об амнистии

Вчера нижняя, а сегодня и верхняя палаты белорусского парламента одобрили законопроект об амнистии к 75-летию окончания Второй мировой войны.

В этот раз амнистия будет распространяться и на лиц, совершивших коррупционные преступления, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением совершеннолетних, осужденных по частям 4, 5 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Закон коснется лиц, характеризующихся положительно и возместивших причиненный ущерб. Традиционно предусмотрен особый подход к так называемой льготной категории – несовершеннолетним, беременным, женщинам и одиноким мужчинам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, инвалидам, пенсионерам, гражданам с определенными заболевания и др.

Предполагается, что по амнистии из мест лишения свободы будут освобождены около 2 тыс. человек, 6,5 тыс. наказание будет сокращено на 1 год.

Амнистия не будет распространяться на тех, кто в течение 2015-2020 годов воспользовался правом на амнистию либо был помилован и вновь совершил умышленное преступление. Она не затронет лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, преступления против половой неприкосновенности, бандитизм, терроризм и другие.

В отношении каждого осужденного вопрос применения амнистии будет рассматриваться индивидуально, специально созданными комиссиями исправительных учреждений в присутствии прокурора.

C 1991 года это будет уже 16 амнистия.