Последнее обновление: 21.10.2022 13:53

Генпрокурор РБ исключил амнистию по политическим статьям

Генпрокурор Андрей Швед подтвердил, что амнистия не затронет лиц, совершивших преступления экстремистской направленности.

«…насколько я помню, статья 10-я проекта закона четко говорит, что лица, которые включены в список лиц, совершивших преступления экстремистской и террористической направленности, не попадают под действие этого закона», - заявил Швед.

Согласно опубликованному проекту закона, амнистия не будет распространяться на осужденным по статьям, которые правозащитники называют политическими — 130-я, 293-я, 342-я, 364-я, 368-я, 369-я, 391-я и многие другие.

Сегодня замминистра МВД Геннадий Казакевич сообщил, что по амнистии на свободу выйдут около 4,5 тыс. осужденных.

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