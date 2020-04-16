Лукашенко согласился амнистировать осужденных по 328 статье

Лукашенко согласился в рамках приуроченной к празднованию 75-летия победы во Второй мировой войне амнистии помиловать лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

"В нынешнем году в перечень (подпадающих под амнистию лиц) включены несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и осужденные за коррупцию. Для этих категорий преступников предложено сократить срок отбывания наказания на один год", - сказал Александр Лукашенко.

Он признал, что по 328 статье к уголовной ответственности привлечено немало молодежи, многие из них отбывают наказание впервые.

"Надо признать, что ответственность за такую молодежь лежит в том числе и на взрослых. Не смогли уследить за этими подростками ни родители, ни педагоги. Бесспорно, прослеживается недостаточность профилактических мер со стороны государственной системы. Наша задача - обеспечить не только неотвратимость наказания за содеянное, но и скорейшую социализацию таких лиц", - сказал белорусский правитель.

Вместе с тем, он предостерег от амнистирования «закоренелых сбытчиков».

"Речь может идти лишь о помиловании людей, которые не представляют опасности для общества и государства", - заявил Лукашенко.