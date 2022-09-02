Совмин Беларуси уточнил порядок выдачи и обмена водительских прав

Совмин Беларуси постановлением №555 от 30 августа 2022 года, уточнил порядок выдачи водительских удостоверений.

В частности, правовым актом в новой редакции излагается Положение о порядке выдачи водительского удостоверения на право управления мопедом, мотоциклом, автомобилем, составом транспортных средств, трамваем, троллейбусом, международного водительского удостоверения и их обмена, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 апреля 2011 г. № 441 «О порядке выдачи водительского удостоверения».

Положением установлено, что выдача водительского удостоверения, прием теоретического и (или) практического квалификационных экзаменов осуществляют уполномоченным органом, в зоне обслуживания которого находится:

место жительства либо место пребывания физического лица в случае, если в соответствии с законодательством лицо обязано быть зарегистрировано по месту пребывания;

организация, выдавшая свидетельство о подготовке, переподготовке, повышении квалификации водителей механических транспортных средств, самоходных машин.

Что касается обмена, выдачи водительского удостоверения взамен утраченного (похищенного), а также выдачи водительского удостоверения взамен водительского удостоверения образца Министерства внутренних дел СССР и международного водительского удостоверения, то они производятся уполномоченными органами вне зависимости от места регистрации граждан.

Сдавать экзамен и получать водительское удостоверение в уполномоченном органе, в зоне обслуживания которого располагается воинская часть либо учреждение образования, разрешено:

военнослужащим, проходящим срочную военную службу;

курсантам учреждений образования, осуществляющим подготовку кадров по специальностям военного профиля для Вооруженных Сил либо органов пограничной службы;

лицам, направленным на учебу военными комиссариатами;

учащимся дневной формы получения образования учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического, среднего специального, высшего образования.

Также Положением определены основания для отказа в выдаче и обмене водительского удостоверения, выдаче международного водительского удостоверения. К ним, в частности, отнесены:

наличие сведений о лишении права управления транспортными средствами либо лишении права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, за исключением предоставления права управления транспортными средствами после окончания срока такого лишения, либо о выданном направлении на обязательное медицинское переосвидетельствование до истечения 60 дней со дня выдачи заинтересованному лицу такого направления;

представление документов с истекшим сроком действия, за исключением водительского удостоверения;

наличие в представленных документах записей, исполненных карандашом или имеющих подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные исправления, а также отсутствие в них необходимых сведений, подписей и реквизитов.

Документом также вносятся изменения в ряд постановлений Совмина, регулирующих вопросы деятельности Госавтоинспекции, автоперевозок грузов, техосмотра, буксировки на штрафную стоянку и др.