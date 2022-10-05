Рынок новых авто в Беларуси в сентябре пережил 10-кратное падение

Официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года рухнул в 10 раз по сравнению с сентябрем 2021 года, и составил всего лишь 374 автомобиля, сообщил член Правления Белорусской Автомобильной Ассоциации Сергей Самойло.

«Если смотреть на прошлый год, когда дефицит автомобилей уже ощущался довольно остро, любая массовая марка в одиночку могла продавать до 400 автомобилей в месяц (тот же Volkswagen, Kia или Geely). А в 2019 году – и до 700», - пояснил он масштабы автотрагедии.

Самойло отметил, что львиная доля нынешних продаж новых (или почти новых, с небольшим пробегом) автомобилей приходится на параллельный импорт.

«Количество таких поставок, которые закупаются уже по другим каналам и привозятся в Беларусь с усложненной логистикой и другим ценообразованием, может в разы превышать официальные. И реальный объем рынка может быть и в два‐три раза выше. Также очевидно, что на рынке выросло число посредников, которые предлагают привезти автомобиль (и с пробегом, и новый (почти новый)) под заказ», - отметил он.

С начала лета лидером продаж является марка Geely. В сентябре было реализовано 115 автомобилей этого бренда. По итогам 9 месяцев 2022 г. на рынке лидирует марка LADA – с результатом 3 573 автомобилей.