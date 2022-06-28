Специалисты МАЗа списали на санкции пожар двух белорусских автобусов в Санкт-Петербурге

Возгорания в белорусских автобусах МАЗ в Санкт-Петербурге могли произойти в моторном отсеке из-за попадания масла на двигатель из-за обстоятельств, связанных с западными санкциями.

Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков со ссылкой на утверждения специалистов МАЗа. По его словам, в городе уже четыре дня работают специалисты белорусского завода. Они проводят полный аудит технического состояния автобусов МАЗ 203947, передает Интерфакс.

"Специалисты МАЗа не исключают вероятность того, что в условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций. Осмотр автобусов, проведенный сотрудниками завода в Колпинском парке, подтверждает эту вероятность", - заявил Поляков.

Он отметил, что система охлаждения и гидропривода остается неизменной на автобусах МАЗ 203 с 2005 года и зарекомендовала себя как "надежная и безопасная".

По словам вице-губернатора, сейчас завод начал изготавливать аналоги компонентов "с полным контролем каждой детали".

"Все они будут превентивно заменены. Все последующие поставки пассажирской техники по существующим контрактам будут дополнительно проверены перед отгрузкой на предмет возможных утечек рабочих жидкостей системы гидропривода с отражением данного параметра в протоколе приемосдаточных испытаний", - сообщил Поляков.