Совмин Беларуси утвердил порядок обязательного медицинского переосвидетельствования водителей

Совмин Беларуси постановлением №501 от 29 июля 2022 года утвердил Инструкцию о порядке направления водителей механических транспортных средств, самоходных машин на обязательное медицинское переосвидетельствование.

Согласно тексту Инструкции:

«3. Уведомление водителя о направлении на обязательное медицинское переосвидетельствование осуществляется врачом-специалистом организации здравоохранения или нанимателем путем вручения направления на обязательное медицинское переосвидетельствование (далее – направление) по форме согласно приложению.

4. Направление вручается водителю после выявления оснований для его выдачи лично под роспись, а в случае невозможности подтверждения водителем по состоянию здоровья получения направления лично под роспись, а также отказа от его получения объявляется водителю устно.

5. В случае отказа водителя от получения направления, невозможности его вручения лично под роспись или устного объявления направление отправляется водителю в течение пяти календарных дней со дня выявления оснований для его выдачи заказным письмом с уведомлением.

6. В случае оказания водителю медицинской помощи в организации здравоохранения в стационарных условиях направление вручается (объявляется) в день выписки из организации здравоохранения».

После получения уведомления, у водителя есть 60 дней на переосвидетельствование, в противном случае он считается не имеющим права управления механическими транспортными средствами, самоходными машинами до прохождения медицинского переосвидетельствования.

Документ вступает в силу с 22 сентября 2022 года.