Последнее обновление: 08.07.2022 11:38

В Беларуси в июне было продано всего 1113 новых авто

Продажи новых легковых автомобилей всех марок в Беларуси в июне 2022 года выросли по сравнению с маем в 2,4 раза и составили 1 тыс. 113 шт., сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).

Однако, это число составляет всего 32% от продаж июня прошлого года.

Основным повлиявшим на объемы продаж фактором является дефицит предложения: в мае в РФ было произведено всего около 4 тыс. легковых автомобилей, в Китае за январь – май продажи снизились на 12,8 % в сравнении с прошлым годом, на 1,07 млн единиц.

«Сохраняется неопределенность с объемом предложений автомобилей по всем маркам во втором полугодии. Снижается эффективность работы салонов из-за снижения объемов продаж и роста затрат. Рынок легковых автомобилей пока не нашел своего равновесного состояния. Хотелось бы сохранить положительную динамику продаж и в июле», - говорится в сообщении.

Ранее БАА сообщала, что продажа новых легковых автомобилей в мае 2022 года упала на 83% по сравнению с маем 20221 года. За январь-май этого года в Беларуси было продано 10,6 тыс. новых автомобилей, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее по теме


<Июнь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование