Лукашенко поручил провести внезапные проверки в больницах

В Беларуси будут проведены внезапные проверки в больницах, для чего будет создана мобильная группа из «неподконтрольных» Минздраву людей.

"Я вас хочу предупредить: в ближайшее время мною будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы. И я вас пригласил здесь, заместителей ваших. Наталья Ивановна (Кочанова) у меня с тех времен отвечает за здравоохранение, я про вице-премьера не говорю… Пеняйте сами на себя. Вот так вот будем проверять эти больницы", - заявил Лукашенко, принимая с докладом министра здравоохранения Дмитрия Пиневича.

По его словам, поводом для проверок стала история о женщине, которая изначально попала в больницу в Шкловском районе и находилась при смерти: "В шкловской больнице я ее практически вытащил из морга. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят, дай бог, чтобы так и дальше было, неплохая".

"Встает вопрос, Дмитрий Леонидович, или немножко вас понесло в системе и вас как министра и вы лечите только там, где надо лечить, или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требовал? Меня это очень настораживает. Начальники, еще так кто-то… Вот тут вы лечите. А люди попроще, где-то там в каких-то районных больницах… Ну есть там ФАП. Ходит фельдшер. Яйцо дадут, выпить сто грамм дадут, как в былые времена, я это наблюдал, хорошо. Нет - ничего", - сказал Лукашенко.

"По дороге по деревне бежит мужик и кричит гвалтом, выговаривая мою фамилию, мое имя и отчество. Посмотрите, что человек хочет. Подошли к нему. Письмо передает: Александр Григорьевич, спасите не то мою жену, не то женщину там..."Неважно, человека. - Где, что? В шкловской больнице, как я сейчас говорю, практически в морге. Последние минуты живет. Естественно, я не мог не отреагировать. Посылаю туда своего врача. Приезжает: да, прогноз неутешительный, фактически умерла. Я говорю: занимайтесь! Перевезли в Могилев. Каждый фактически вечер мне докладывали состояние человека. Асоциального человека, но все равно человека, для меня это человек", - уточнил Лукашенко детали истории.

Он отметил, что эта история его заинтересовала еще и потому, что он хотел проверить, как сработает вышестоящее учреждение.

"Как вчера мне доложили, специально поинтересовался, отключена от ИВЛ. Целый букет был. И двусторонняя пневмония, и еще что-то. И не той водки выпила, как мужик этот мне сказал. Лечили – не долечили, домой забрали, не ту водку выпила, в критическом состоянии завезли в реанимацию", - продолжил он.

"Я подумал, Шкловский район, я там бываю часто. Естественно, когда президент посещает какое-то место, там и здравоохранение, работают с резервами и прочее... Если там так, то вот я неделю не сплю и думаю: а как же в других районных больницах?"

"Хочу вас всех предостеречь, что пощады вам не будет. И никакое лечение больших начальников вас не спасет. Понимайте меня, как хотите. Вот один в один, что я сказал, сегодня услышит вся страна. И не только страна. К нам прикованы взгляды многих государств. Миллионы людей это услышат. И, пожалуйста, сделайте соответствующие выводы. Спрятаться кому-то за спину кого-то или, как я часто говорю, под плинтус залезть не получится. Изображать активную деятельность, что мы великие, - нам это в стране не надо. У нас государство для народа. Так и народ надо лечить. У нас для того, чтобы лечить, есть все. Все есть для того, чтобы лечить нормально, на нужном уровне. И ковид свидетельство тому, что у нас врачи хорошие, мы их хорошо готовим. Если где-то в вузах недорабатываем, то в лечебных учреждениях наставничество хорошо развито. Я не хочу делать глубоко и далеко идущие выводы из этого случая, но толкает к размышлению", - заключил Лукашенко.