Украина назвала «фейковой сенсацией» данные о плутонии на Запорожской АЭС

Данные МАГАТЭ о наличии на Запорожской АЭС пригодных для ведения боевых действий 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана являются «фейковой сенсацией» и «информационной провокацией», говорится в сообщении украинского «Энергоатома».

Ранее журналист Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил в Twitter, что соответствующей информацией располагает МАГАТЭ. Отвечая на его публикацию, в «Энергоатоме» назвали эти данные «вбросом», который сделан лишь для шокирования россиян. В компании напомнили, что прежде расходилась информация о наличии на Украине «биолабораторий, боевых птицах и тому подобном», передает РБК.

«Ни уран, ни плутоний, которые можно было бы использовать в военных целях, не хранились и не хранятся. А хранятся — тепловыделяющие сборки, но это совсем другая история, и она имеет название — ядерное топливо. Которое, конечно же, есть на всех АЭС мира», — заверили в «Энергоатоме» Украины, добавив, что на станции хранится также отработанное ядерное топливо, не имеющее отношения к «озвученным нелепостям».

Позже, информация о находящихся в Запорожской области плутонии и обогащенном уране появилась на сайте МАГАТЭ, агентство цитировало слова генерального директора Мариано Гросси.

«МАГАТЭ стремится посетить украинскую Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную российскими войсками, чтобы убедиться, что хранящиеся там 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана не были использованы для других целей», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Сейчас Запорожская АЭС находится под контролем российских военных.