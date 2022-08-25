Запорожская АЭС впервые в истории полностью отключилась от энергосети

Запорожская АЭС впервые в своей истории 25 августа оказалась полностью отключена от энергосети. Об этом сообщил «Энергоатом».

"Сегодня, 25 августа 2022 года, из-за пожара на золоотвалах Запорожской АЭС дважды отключалась последняя (четвертая) линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины", - говорится в сообщении.

При этом три другие линии связи были повреждены ранее во время обстрелов. Таким образом, Запорожская АЭС с двумя работающими энергоблоками впервые в своей истории оказалась полностью отключена от энергосети.

В «Энергоатоме» также сообщили, что собственные потребности станции обеспечиваются из энергосистемы Украины, замечаний к работе систем безопасности нет. Сейчас ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.