Последнее обновление: 31.03.2022 19:25

Все украинские АЭС переведены в Парижский Центр

Категории: Украина АЭС

Совет управляющих Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), на своем заседании 31 марта 2022 года поддержал заявку ГП "НАЭК "Энергоатом" и принял решение о переводе компании вместе со всеми ее станциями и атомными энергоблоками в Парижский Центр ВАО АЭС.

До сегодняшнего дня, украинские атомные электростанции входили в Московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.

В Парижский центр переводятся Запорожская АЭС (6 блоков ВВЭР-1000), Ровенская АЭС (2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000), Южно-Украинская АЭС (3 блока ВВЭР-1000), Хмельницкая АЭС (2 блока ВВЭР-1000).

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