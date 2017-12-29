Энергоатом в 2018 году начнет модернизацию двух энергоблоков АЭС

ГП "НАЭК "Энергоатом" в 2018 году начнет работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков №4 Запорожской АЭС и №1 Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил первый вице-президент – технический директор "Энергоатома" Александр Шавлаков в интервью изданию "Энергоатом Украины".

"В апреле следующего года для выполнения мероприятий по продлению эксплуатации мы останавливаем блок №4 Запорожской АЭС, а в декабре 2018 года остановится на продолжение блок №1 Хмельницкой АЭС. С продлением срока эксплуатации первого блока ХАЭС будет завершен очень интенсивный этап нашей работы по этому направлению, когда за 6 лет (с 2014-го по 2020-й годы) мы должны продлить сроки эксплуатации 9 блоков", - сказал Шавлаков.

По его словам, работы по продлению сроков эксплуатации энергоблоков продолжатся и в 2020 году.

"У нас будет короткий перерыв, и в 2020 году под продолжение эксплуатации будет выведен энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС и энергоблок №5 Запорожской АЭС. После получения лицензий на сверхпроектную эксплуатацию этих двух блоков можно будет говорить, что Энергоатом выполнил первый цикл по продлению ресурса действующих блоков АЭС Украины", - рассказал Шавлаков.

Он подчеркнул, что деятельность по продлению сроков эксплуатации энергоблоков АЭС вполне соответствует общемировой практике. "По данным МАГАТЭ, с 448 реакторов, которые сейчас эксплуатируются в мире, возраст 288 реакторов уже превысил первоначальный проектный срок. Следовательно, более половины всех реакторов в мире работают в сверхпроектный срок, таким образом, Украина уверенно движется в русле тенденций, которые наблюдаются в большинстве стран, эксплуатирующих АЭС", - констатировал вице-президент Энергоатома.