Последнее обновление: 01.09.2021 13:57

Компания из США построит энергоблоки Хмельницкой АЭС

Категории: Украина АЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины "Энергоатом" подписала меморандум о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС с американской электротехнической корпорацией Westinghouse Electric.

Речь идет о "совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем - еще четырех блоков по их технологи", сообщил во вторник, 31 августа, в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

Совокупная стоимость проекта оценивается в сумму до 30 миллиардов долларов, указал он.

Кроме того, Зеленский сообщил о начале стратегического диалога в сфере энергетики и климата между Украиной и США. Министры энергетики Украины и США Герман Галущенко и Дженнифер Грэнхолм в присутствии находящегося с визитом в Соединенных Штатах президента Украины подписали заявление об углублении сотрудничества по улучшению корпоративного управления на госпредприятиях энергетического сектора Украины. В частности, планируется привлечение международных независимых наблюдательных советов, передает DW.

"Заявление также фиксирует готовность США помогать Украине в вопросах развития более конкурентоспособных и прозрачных энергетических рынков, декарбонизации экономики и обеспечения энергетической безопасности и экспортного потенциала государства", - отмечается на сайте президента Украины.

Стороны планируют сотрудничать "в сферах ядерной энергетики, солнечной и ветровой энергии, водорода, накопления энергии, улавливания, использования и хранения углерода, кибер- и физической безопасности, а также других технологий".

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