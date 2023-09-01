Последнее обновление: 01.09.2023 13:06

Шесть атомных энергоблоков после ремонта запустили в Украине

Категории: Украина АЭС

В рамках ремонтной кампании в энергетике в Украине планово отремонтировали и запустили в работу шесть атомных энергоблоков. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

31 августа глава "Энергоатома" Петр Котин провел производственное совещание с коллективом АЭС, где внепланово завершили ремонт энергоблока-"тысячника"

По словам Котина, ремонтная кампания этого года является самой масштабной и уже сейчас можно констатировать, что украинские атомщики уверенно демонстрируют свои профессиональность и несгибаемость.

В настоящее время шесть атомных энергоблоков, пять из которых – тысячники, уже подключены к энергосети после плановых ремонтов. Ремонт еще трех энергоблоков продолжается.

Президент компании поблагодарил персонал, который делает все возможное, чтобы ремонты проходили в максимально сжатые сроки, но без потери в качестве работ.

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