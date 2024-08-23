В Украине досрочно ввели в строй энергоблок на АЭС

Министерство энергетики Украины в пятницу объявило о досрочном завершении ремонта и вводе в строй энергоблока мощностью 1000 МВт на одной из атомных электростанций страны.

Это должно сократить дефицит электроэнергии, образовавшийся после уничтожения Россией многих тепловых и гидроэлектростанций.

«Сегодня после планового ремонта и перезагрузки ядерного топлива к энергосистеме подключен еще один атомный блок, который добавит 1000 МВт мощности, укрепит стабильность энергосистемы и позволит не применять ограничения электроснабжения для потребителей», - говорится в пресс-релизе министерства.

«Энергетики действительно делают неимоверные вещи в этой сложной ситуации, чтобы у нас были свет и тепло. Сейчас досрочно, но с соблюдением всех норм безопасности вышел из планового ремонта и обслуживания очередной атомный блок. Его подключение поможет сбалансировать энергосистему страны и избежать ограничений электроэнергии», - сказал министр Герман Галущенко.

После захвата Россией Запорожской АЭС под контролем Украины остались три действующие атомные электростанции: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская с девятью реакторами-энергоблоками общей мощностью чуть меньше 8000 МВт. Это примерно 1/7 суммарной довоенной мощности всех электростанций Украины.