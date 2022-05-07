Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 982331 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 мая 2022 года выросло до 982331 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 6969 человек.

Выздоровели 974810 (выписаны +215) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6969 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 493 человека (4,44% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13202907 (+11095) тестов на коронавирус.