Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 982867 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 10 мая 2022 года выросло до 982867 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 4 до 6978 человек.

Выздоровели 975445 (выписаны +18) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6978 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 58 человек (1,99% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13220483 (+2914) теста на коронавирус.