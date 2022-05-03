Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 980868 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 3 мая 2022 года выросло до 980868 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 6954 человек.

Выздоровели 973417 (выписаны +32) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6954 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 40 человек (3,83% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13172291 (+1045) тест на коронавирус.