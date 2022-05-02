Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 980828 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 2 мая 2022 года выросло до 980828 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 6951 человека.

Выздоровели 973338 (выписаны +48) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6951 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 148 человек (3,73% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13171246 (+3963) тестов на коронавирус.