Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 982809 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 9 мая 2022 года выросло до 982809 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 6974 человек.

Выздоровели 975344 (выписаны +40) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6974 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 155 человек (3,22% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13217569 (+4820) тестов на коронавирус.