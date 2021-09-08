В Беларуси создали Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков

В Беларуси создан Фонд защиты работников здравоохранения в случаях профессиональных рисков. Об этом сообщил Минздрав.

"...фонд создан в целях социальной защиты и материальной поддержки работников здравоохранения, независимо от формы собственности, являющихся членами Белорусского профсоюза работников здравоохранения, пострадавших от противоправных действий других лиц во время выполнения своих должностных обязанностей, а также оказывающих медицинскую помощь в условиях профессиональных рисков", - говорится в сообщении.

Соответствующее положение, определяющее основания, условия, порядок начисления и размер единовременных выплат из данного Фонда, разработано отраслевым профсоюзом и утверждено на заседании президиума Республиканского комитета БПРЗ.

Также для обеспечения представления и защиты прав и интересов работников, допустившим профессиональные ошибки, в результате которых причинен вред жизни или здоровью пациента, не связанные с небрежным или халатным выполнением ими своих должностных обязанностей, в положении прописан порядок и размер предоставления единовременных выплат и указаны случаи, когда такие выплаты не производятся. Например, если вред жизни и здоровью пациента причинен в результате алкогольного, наркотического или токсического опьянения работника здравоохранения.

Размеры единовременной выплаты установлен в диапазоне от 300 рублей, если работник здравоохранения получил травму, не отнесенную к тяжелым, и до максимальных 5 тысяч рублей – в случае гибели (смерти) работника.