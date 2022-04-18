В Беларуси вносятся изменения в Правила дорожного движения

В Беларуси утверждена очередная партия поправок и изменений в Правила дорожного движения, следует их указа №145 от 18 апреля 2022 года.

Одно из новшеств касается электросамокатов, гироскутеров, моноколес, сигвеев и прочих устройств. Для них введено обобщенное понятие "средство персональной мобильности" и определен порядок использования. Передвигаться на таких устройствах необходимо будет по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине со скоростью не выше 25 км/ч, не создавая препятствия для движения пешеходов. Устанавливается возрастное ограничение на использование средств персональной мобильности - с 14 лет. Но оно не будет действовать в жилых и пешеходных зонах.

Согласно Указу оптимизируются скоростные лимиты в отношении транспортных средств. Так, закрепляется возможность передвижения вне населенных пунктов на автомагистралях и дорогах для автомобилей мотоциклов, легковых автомобилей, грузовых автомобилей массой не более 3,5 т со скоростью не более 120 км/ч, а для автобусов - не выше 100 км/ч.

Одновременно вводится новый дорожный знак "Зона с ограничением максимальной скорости движения". При его наличии скорость движения транспортных средств по определенным территориям, например в зоне плотной жилой застройки, ограничивается 30 км/ч. Подобные зоны широко применяются в мировой практике. Их использование позволяет обеспечить безопасность дорожного движения без установки дополнительных знаков, ограничивающих скоростной режим, и искусственных неровностей.

В целях повышения безопасности дорожного движения уточняется порядок предоставления преимущества в движении. Оно будет считаться предоставленным, если расстояние между транспортным средством и приближающимся пешеходом составило не менее двух полос движения (при их наличии).

Кроме того, запрещается перевозить пассажиров, заведомо находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на мотоцикле (кроме бокового прицепа к нему) и мопеде. При этом данные лица по требованию сотрудников ГАИ будут обязаны пройти освидетельствование.

Также устанавливается обязанность водителей в период с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября при нахождении на дорогах в светлое время суток включать ближний свет фар. Таким образом в Правилах дорожного движения закрепляются ежегодно проводимые ГАИ акции, приуроченные к началу и окончанию учебного года.

Совершенствуется порядок участия велосипедистов в дорожном движении. Закрепляется обязанность их передвижения вне населенных пунктов в темное время суток в одежде со световозвращающими элементами. Исключение будут составлять случаи движения по велосипедной дорожке.

Пересекать проезжую часть велосипедист будет обязан по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии - по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. При этом велосипедист будет вправе не спешиваться.

Ряд мер направлен на стимулирование использования электротранспорта. Среди них - возможность проезда электромобилей по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта, обеспечение доступности электрозарядной инфраструктуры и другие.

Предусмотренные изменения вступают в действие через шесть месяцев после официального опубликования указа.