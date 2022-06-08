Рынок новых авто в Беларуси в мае упал на 83%

Рынок новых автомобилей в Беларуси в мае 2022 года рухнул на 83% по сравнению с маем прошлого года, к апрелю текущего года падение составило 30%, сообщила Белорусская автомобильная ассоциация.

В мае было продано всего 629 новых автомобилей. За 5 месяцев в стране продано 10606 новых авто, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Такой результат связан с существенным изменением цен на большинство популярных моделей, а также ухудшением условий кредитования. В последние годы более 70% продаж белорусского рынка приходилось на автомобили, произведенные в России. Начиная с марта, производители повышали отгрузочные цены от 40 до 70%. Позже произошло укрепление курса российского рубля, что также повлияло на формирование прайс-листов и привело к суммарному увеличению цен для белорусских дилеров до 95%», - говорится в комментарии БАА.

«… есть все предпосылки к тому, что ситуация будет усугубляться. Учитывая то, что большинство автомобильных заводов в России остановили производство, покупатели в Беларуси уже в ближайшие месяцы могут столкнуться с дефицитом автомобилей», - отметили в ассоциации.