Белорусская автомобильная ассоциация предлагает избавиться от доминирования автомобилей из РФ

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА), объединяющая автодилеров республики, предлагает избавиться от доминирования на республиканском рынке автомобилей, произведенных или ввезенных из РФ.

"… доминирующее положение на автомобильном рынке страны занимают легковые автомобили, произведенные и/или ввезенные с территории Российской Федерации. Уровень розничных цен на такие автомобили в основном определяется двумя факторами: цена российского экспортера для Беларуси и курс российского рубля по отношению к белорусскому. Однако долевой вклад этих факторов в уровень конечных цен претерпел существенные изменения в течение последних месяцев", - говорится в сообщении БАА за подписью председателя правления Сергея Вариводы, передает Интерфакс.

Отмечается, что если в первой половине весны основное давление на цены в Беларуси оказывала импортируемая инфляция, то для конца второго квартала характерна не только стабилизация цен поставщиков, но и достаточно ощутимая дефляция в отрасли, которая является следствием низкого спроса на новые легковые автомобили. В настоящее время основным фактором, осуществляющим повышающее давление на цены российского импорта, является валютный курс.

"Укрепление российского рубля к белорусскому с начала года уже превысило 38%. И, к сожалению, эффект переноса текущего валютного курса в цены импортируемых из России автомобилей еще не завершен", - говорится в сообщении.

В ассоциации считают, что в сложившейся ситуации в наиболее выгодном положении оказались автомобильные дилеры, реализующие автомобили, ввозимые из-за пределов ЕАЭС, а также производимые в Беларуси.

"Не исключено, что во втором полугодии существенным фактором давления на уровень цен может стать и дефицит новых легковых автомобилей", - отмечают в БАА.

"Эффективным решением ограничения роста цен на новые легковые автомобили может являться возврат к прямому импорту автомобилей белорусскими импортерами непосредственно от зарубежных автопроизводителей из-за пределов Евразийского экономического союза. Однако, помимо согласия самих автопроизводителей, это потребует принятия решений в сфере оценки соответствия на национальном уровне", - резюмируют в БАА.