Рынок авто в Беларуси в 2021 году упал на 11,2%

Рынок автомобилей в Беларуси в 2021 году сократился на 11,2% до 46837 единиц, сообщил сегодня член правления Белорусской автомобильной ассоциации Дмитрий Ярота.

Рынок легковых автомобилей сократился на 10,5% до 41217 единиц, легких коммерческих — на 2% до 5620 единиц.

Лидерство на рынке легковых авто сохранила LADA – в 2021 году было продано 11669 автомобилей этой марки. Это на 11% больше по сравнению с 2020 годом. Второе место досталось местному производителю китайских авто Geely, сократившему продажи на 11% до 7442 авто. Занявший третье место Volkswagen сократил продажи на 16% до 4654 автомобилей.