Инжиниринговая Linde заморозила новые проекты в России

Инжиниринговая компания Linde сообщила, что приостановила развитие новых проектов в России.

"Linde работает с соответствующими правительствами и органами власти, чтобы обеспечить полное соблюдение компанией международных санкций и безопасное завершение затронутых проектов в России", - отмечает подрядчик.

"Linde продолжает внимательно следить за ситуацией на Украине и приняла меры для обеспечения безопасности своих сотрудников и непрерывной доставки необходимого медицинского кислорода", - также говорится в заявлении, передает Интерфакс.

Компания - ведущий мировой игрок в области производства промышленных газов и нефтегазового инжиниринга. В 2021 году ее оборот достиг $31 млрд.