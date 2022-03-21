Производитель автозапчастей IHI приостановит производство в России

Японская корпорация IHI, которая занимается производством автозапчастей, решила приостановить производство на совместном предприятии в России, передает газета Nikkan.

Речь идет о предприятии Alpha Automotive Technologies, 83% которого принадлежит IHI, остальная часть (около 17%) — у АМО ЗИЛ (автомобильного завода имени И.А. Лихачева), передает РБК.

Компания занимается производством и поставками штампованных из стали деталей автомобильного кузова и сборкой автозапчастей для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.