TotalEnergies откажется от закупок российской нефти и инвестиций в РФ

Французская TotalEnergies, один из крупнейших иностранных инвесторов в российском ТЭК, приняла решение об отказе от закупки российской нефти и нефтепродуктов, а также приостановке инвестиций в проект "Арктик СПГ 2".

"Учитывая ухудшение ситуации на Украине и наличие альтернативных источников поставок в Европу, TotalEnergies в одностороннем порядке приняла решение больше не заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов как можно скорее и не позднее конца 2022 года", - говорится в заявлении компании, передает Интерфакс.

Кроме того, компания приняла решение больше не регистрировать доказанные резервы в рамках проекта "Арктик СПГ 2" на своих счетах и отказаться от дальнейших инвестиций в него.