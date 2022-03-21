Нефтесервисная Weatherford International приостановила поставки и инвестиции в Россию

Одна из крупнейших нефтесервисных компаний Weatherford International приостановила поставки, новые инвестиции и разработку новых технологий в России.

Это следует из заявления президента и главного исполнительного директора компании Гириша Салиграма.

«Мы будем наблюдать за ситуацией с санкциями и будем продолжать выполнять существующие контрактные обязательства в рамках применимых международных законов и санкций», — сказал Салиграм и добавил, что у компании нет совместных предприятий или производств в России.

Он выразил соболезнования тем, кто пострадал на Украине, и призвал к мирному урегулированию, передает РБК.

Швейцарская Weatherford работает в области энергетики в 75 странах и предоставляет решения для оптимизации и повышения безопасности на нефтегазовых производствах. В ее штате около 17 тыс. человек. Владеет 350 производственными площадками, в том числе исследовательскими и опытно-конструкторскими, сервисными учебными центрами.