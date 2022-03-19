Bosch останавливает поставки в Россию, Halliburton уходит

Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о сворачивании деятельности в России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Компания Halliburton сегодня объявила о немедленном прекращении будущей деятельности в России, поскольку компания соблюдает санкции, запрещающие операции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первоочередное внимание безопасности и надежности по мере свертывания оставшихся операций в России", - говорится в сообщении.

Хотя информации о действительных контрактах компании в России не приводится, известно, что компания Halliburton была представлена в России филиалом компании "Халлибуртон Интернэшнл ГмбХ" и предоставляла услуги на территории России и Каспийского региона с 1991 года, передает BBC.

О приостановке поставок своих запчастей для российских грузовиков в пятницу объявил немецкий Bosch. Сделано это было после заявлений Украины о том, что детали Bosch были обнаружены в российской военной технике, принимающей участие в вторжении на территорию Украины.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что немецкие власти расследуют возможные экспортные нарушения со стороны Bosch, учитывая, что фирмам из ЕС запрещено поставлять в Россию товары «двойного назначения», которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.

"Из-за признаков того, что продукция Bosch — вопреки местным договорным соглашениям — могла использоваться в негражданских целях, мы прекратили поставки компонентов для грузовиков в Россию и российским клиентам", — говорится в заявлении Bosch.