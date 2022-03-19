Нефтесервисная компания Schlumberger остановила инвестиции в России

Крупнейшая нефтесервисная компания Schlumberger прекратит инвестировать в проекты в России и приостановит развертывание технологий на предприятиях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Мы <...> решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России. Мы <...> будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с применимыми международными законами и санкциями», — сообщили в компании.

Schlumberger занимается разработкой и распространением цифровых продуктов и оборудования для компаний энергетической отрасли. Организация работает в 120 странах мира. Штаб-квартира Schlumberger находится в Хьюстоне, передает РБК.

В России она сотрудничала с 2,5 тыс. компаний-поставщиков товаров и услуг в области энергетики и обслуживала 150 объектов «во всех нефтегазодобывающих регионах России и стран Центральной Азии». В России на Schlumberger работают 11,5 тыс. человек.