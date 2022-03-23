Nestle перестанет продавать KitKat и Nesquik в России

Швейцарская компания и крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle перестанет производить и продавать в России товары под брендами KitKat и Nesquik, со ссылкой на ее заявление передает Bloomberg.
В компании сообщили, что из-за происходящего на Украине деятельность Nestle в России «будет сфокусирована на обеспечении базовыми продуктами, такими как детское питание, медицинское/больничное питание, а не на получении прибыли».
В марте Nestle уже прекратила поставки в Россию капсул Nespresso и минеральной воды San Pellegrino, а также отказалась от инвестиций и рекламных кампаний в стране. Однако компания продолжает поставлять в Россию детское питание, крупы и ряд кормов для домашних животных, передает РБК.
В России Nestle принадлежит семь производственных площадок:
кондитерские фабрики «Россия» в Самаре (выпускает продукцию под брендами «Россия — щедрая душа!», «Комильфо», а также Nestle, Nesquik и Nuts) и «Камская» в Перми (KitKat);
фабрика по производству готовых завтраков в Перми;
фабрика по производству кубиков и приправ Maggi в городе Вязники Владимирской области;
фабрика по производству кормов для домашних животных в селе Ворсино Калужской области (Gourmet, Felix, Purina One, Pro Plan и Friskies);
фабрика по производству детского питания в Вологде (детские каши Nestle и каши «Быстров»);
фабрика по производству кофе в городе Тимашевске Краснодарского края (Nescafé).
Головной офис российского филиала Nestle находится в Москве.