Минздрав РБ предупреждает о новой волне коронавируса

Новая волна коронавируса SARS-CoV-2, начинающаяся в мире, связана с активным распространением ВА.2 - одного из субвариантов «омикрона»

«Эта разновидность, по данным последнего технического отчета органов управления здравоохранением Великобритании, встречается в более чем 80 % случаев в стране», - сообщает Минздрав Беларуси. – «Скорость роста новых случаев инфицирования в неделю по сравнению с ВА.1 выше почти вдвое».

Отмечается, что распространение ВА.2 субварианта увеличивает коэффициент R (доля зараженных от общего числа восприимчивых лиц) на 30–40 %.