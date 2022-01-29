Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 738601 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 29 января 2022 года выросло до 738601 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 15 до 6024 человек.

Выздоровели и выписаны 729763 (+1906) пациента у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6024 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 2302 человека (5,74% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11648220 (+40074) тестов на коронавирус.