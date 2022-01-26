Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 732104 человека

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 26 января 2022 года выросло до 732104 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 17 до 5976 человек

Выздоровели и выписаны 724102 (+1807) пациента у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5976 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1897 человек (7,13% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 11535887 (+26596) тестов на коронавирус.