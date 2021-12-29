США вложат $28 млрд в производство гиперзвуковых ракет

США планируют вложить по меньшей мере 28,5 млрд долларов в производство гиперзвуковых систем.

Об этом пишет finanz.ru со ссылкой на Stars and Stripes

Northrop Grumman, Raytheon и Lockheed Martin и другие подрядчики Пентагона конкурируют за контракты, которые на годы вперед обеспечат крупнейших американских производителей миллиардной выручкой.

Своим главным конкурентом США видят Китай, который, по данным Американской федерации ученых, держит на вооружении гиперзвуковые ракеты Dongfeng-17 и разрабатывает еще одну модель - Xingkong-2.

Когда в сентябре стало известно об испытаниях в КНР гиперзвукового аппарата, облетевшего землю и запустившего ракету над Южно-Китайским морем, американские конгрессмены призвали срочно пересмотреть программы Пентагона, а член комитета по вооружениям Сената Джим Инхоф заявил о «кризисе национальной безопасности» из-за «очень реальной» китайской угрозы.

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», которые состоялись 24 декабря и которые, по словам Путина, прошли «успешно» и «безупречно», США проигнорировали. Комментариев на эту тему не последовало ни из Пентагона, ни из Конгресса.

В отличие от России, хвастающей чудо-оружием от лица президента, Китай не стал подтверждать даже факт испытаний. Пентагон заявил о «серьезной обеспокоенности» в связи с тем, что Пекин отрицает тесты, которые зафиксировала спутниковая разведка.

Китай в качестве главного конкурента, который предстоит догнать в ближайшие годы, назвал и Грегори Хейс, глава Raytheon - одного из крупнейших подрядчиков американского Минобороны.

Гиперзвуковое оружие - одна из наиболее серьезных угроз безопасности США, и время на реагирование «очень очень невелико», предупреждал он в октябре. О российском оружии Хейc не сказал ни слова.

В сентябре Raytheon испытала прототип гиперзвуковой системы, которую разрабатывает в сотрудничестве с Northrop Grumman, другим крупным подрядчиком Пентагона, в рамках контракта на 200 млн долларов. Тест ракеты, которая запускается с самолета, и использует так называемый скрамджет для достижения скорости выше 5 Махов, был признан успешным.

Northrop Grumman, поставляющие двигатели для таких ракет, имеет контракт на производство 14 единиц и рассчитывает увеличить поставки до 124 изделий в рамках сделки на 1 млрд долларов.

Lockheed Martin - крупнейший поставщик гиперзвуковых систем для Пентагона - объявила о планах проведения испытаний своих образцов в первой половине 2022 года с возможной поставкой в войска уже в 2023 году.

Компания рассчитывает получать на производстве гиперзвука до 3 млрд долларов ежегодной выручки к 2026 году, сообщил финансовый директор Джон Моллард на звонке с инвесторами в октябре.